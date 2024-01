Maignan | Cruciani va controcorrente | “Il razzismo non c’entra nulla”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così il limiti di velocità di 30 km/h e le polemiche sui cori razzisti della tifoseria dell’Udinese durante la partita contro il Milan. “Allora, ragazzi, io ci ho provato seriamente. Ci ho provato seriamente durante questo weekend ad andare a trenta all’ora. Ho voluto fare un esperimento anche in un momento assolutamente tranquillo. Non è tecnicamente possibile. Tecnicamente impossibile. Provateci tutti, almeno per una volta. Poi accompagnate la prova con un sonoro vaffancu**, ma vi assicuro che è tecnicamente impossibile con le auto di oggi. Con qualsiasi macchina, piccola o grande che sia. Andare a trenta all’ora non è possibile”. Il conduttore di Radio24 ha anche criticato chi ha tentato di boicottare la pasta Rummo dopo la visita del ministro delle Infrastrutture: “Solamente perché va Salvini ...