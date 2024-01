Mahmood | i letti e la diretta social prima di addormentarsi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il cantante ha attivato una live notturna su TikTok pocodi prendere sonno. Poi ha disseminato in città dei materassi con frasi misteriose: «Potremmo parlare anziché immaginarci neidegli altri per dimenticarci»

Mahmood annuncia oggi Nei letti degli altri , il nuovo album, disponibile in pre-save e pre-order , ecco il concept e la copertina Mahmood annuncia ... ()

Roma, 22 gen. (askanews) – Mahmood annuncia “Nei letti degli altri” , il nuovo album in uscita venerdì 16 febbraio 2024, disponibile in pre-save e ... (ildenaro)

A due settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2024, Amadeus si confessa al settimanale Chi, in edicola domani. E lo fa senza peli sulla lingua, rivelando che quella di ...Sfera Ebbasta ha annunciato sui social le tappe del suo attesissimo tour del 2024 e, tra le mete previste dall’artista, spunta il concerto di apertura, che sarà allo stadio Teghil di Lignano ...Manca poco alla 74esima edizione del festival di Sanremo 2024, la kermesse della musica italiana per eccellenza. Ecco i big in gara, gli ospiti e le serate ...