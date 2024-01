Ma cosa leggi? | gaffe di Chiara Ferragni mentre si lava i denti | scatta il massacro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Altro scivolone firmato. Da settimane nell'occhio del ciclone, l'influencer fa ancora parlare di sé. Questa voltano non c'entrano le indagini che la riguardano, bensì i suoi tanto adorati social. Dopo essere tornata attiva sul proprio profilo Instagram, ecco che la moglie di Fedez ha voluto salutare e ringraziare i suoi follower. Così in una Instagram Stories si immortalasie scrive: "Buona notte amici, vi leggo sempre e vi ringrazio". Peccato però che l'uscita non sia passata inosservata. Come fanno notare diversi utenti del web, "i commenti sono chiusi da un mese".legge allora? La stessa Valentina, sorella di, ha bloccato i commenti sul suo ...