L' ultimo viaggio di Gigi Riva sarà con la tuta della Nazionale | domani i funerali

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’omaggio dell’Isola,sua gente, tifosi, amici, gente comune, in fila nello stadio del Cagliari che prenderà il suo nome . La Sardegna si ferma per salutare e rendere omaggio a, il mito in azzurro e in rossoblù scomparso a 79 anni. È il giorno del tributo dopo lo choc per la morte del mito; alla camera ardente, allestita proprio all’interno dell’impianto, il primo ingresso...