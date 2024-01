Luigi Floretta morto a 45 anni dopo l’intervento dal dentista | per la Procura fu colpa dell’anestesia

Leggi su ilgiorno

(Di martedì 23 gennaio 2024) La causa della morte è chiara. Le circostanze in cui è avvenuta no., il 45enne dipendente Rai di Bolzano deceduto il 30 giugno al Civileun intervento di implantologia eseguito il giorno prima in uno studio odontoiatrico di Brescia, è stato stroncato da "una tossicità sistemica da anestetico locale (lidocaina sovrapposta all’articaina) determinante l’arresto cardiaco al termine della procedura odontoiatrica". Lo scrivono i consulenti della, professor Giorgio Antonio Iotti e la collega Chen Yao, in una relazione depositata al pm Lisa Saccaro, che per il dramma ha iscritto al registro degli indagati per omicidio colposo 3 persone (iltitolare, un collaboratore e l’anestesista). La relazione individua nell’intossicazione la ragione del decesso. I dati anamnestici ...