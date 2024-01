Luca Boschi | il successo su Instagram di un fotografo che ripudia l’intelligenza artificiale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) “Se dovessi definire con un gruppo musicale la mia ricerca, sarebbero i Massive Attack. Se fosse una serie tv parlerei di Dark, mentre in caso di film penserei a qualcosa delle sorelle Wachowski…”.si definisce un“AI-Free”, nel senso che non utilizza, né intende farlo per forza di cose,. Tutto quello che vedete scattato da lui è concepito a mano. Elogio incrollabile dell’arte, nient’affatto minore, dell’artigianato.vive a Teramo: di giorno gestisce una tabaccheria, nel resto del tempo coltiva una passione totalizzante per la fotografia. Da una decina d’anni vanta uno studio molto attrezzato: vi transitano, per gli shooting, modelli e modelle in arrivo da tutta Italia. Immortala atleti, personal trainer e “persone normali”, ...