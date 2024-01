Lotto e 10eLotto | weekend clamoroso | un’intera regione in festa

Siete pronti Il jackpot cresce e si gioca anche oggi con la caccia ai numeri vincenti del SuperEnalotto (che in queste prime settimane del 2024 sfiora i 50 milioni di ...Lotto e 10eLotto, un’intera regione in festa alla fine di un weekend che ha regalato moltissime vincite con questi giochi. Ecco cos’è successo e dove Un’intera regione in festa, che ha iniziato quindi ...Il 10eLotto premia la Sardegna. Nella giornata di sabato 20 gennaio, si è festeggiato con un 9 da 20 mila euro centrato a Cagliari. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,6 milioni ...