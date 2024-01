Lottie Moss | la sorella nell’ombra di Kate | una vita tra depressione e dipendenze

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Il desiderio di un cambiamento radicale nella suaha spintodella famosissima top model, a coinvolgere la sua community sui social media. Con il nuovo anno, carico di buoni propositi,ha deciso di prendere in mano la sua. Ha aperto un diario giornaliero su TikTok, condividendo i dettagli delle sue giornate e le sfide che affronta quotidianamente. Il suo primo video è stato commovente e sincero.ha parlato ...