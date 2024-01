L' orologio dell' Apocalisse non cambia | resta ancora a 90 secondi dalla mezzanotte

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’è rimasto fermo e continua a segnare 90come nel gennaio 2023: è la distanza minima da una catastrofe globale raggiunta per la prima volta lo scorso anno e ora confermata dal Bulletin of Atomic Scientists, l’organizzazione dei fisici atomici fondata nel 1945 da Albert Einstein e che dal 1947 scandisce il tempo che manca a un disastro planetario....

L'orologio dell'Apocalisse segna ancora 90 secondi a mezzanotte nel 2024, come nel gennaio 2023, confermando anche per quest'anno la distanza minima ad un disastro globale finora raggiunta. Lo indica ...Il pericolo si fa sempre più vicino secondo il Bollettino degli scienziati atomici: "Si può tornare indietro, ora segna 90 secondi alla mezzanotte ma bisogna agire velocemente" L'orologio ...Via libera dell'Aula del Senato al Ddl che detta disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della ...