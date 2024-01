Lorenzo Biagiarelli dietro Sesso | droga e pastorizia ? La macchina del fango po' esse piuma e po' esse fero

(Di martedì 23 gennaio 2024) Chi di penna ferisce di penna perisce. Così, non c'é da stupirsi se sono giorni che si stanno contanto i peli nell'uovo alla Lucarelli e al suo compagno, eroi quando colpiscono i Ferragnez, "insopportabili" quando colpiscono il comune cittadino. Ipocrisia del popolo a parte, i segugi dell'informazio

Lorenzo Biagiarelli è un food blogger e scrittore, conosciuto per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli , è nato il 24 novembre 1990 a Cremona ed ... (cultweb)

Lorenzo Biagiarelli è un food blogger e scrittore, conosciuto per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli , è nato il 24 novembre 1990 a Cremona ed ... (cultweb)

Le accuse a Biagiarelli e Lucarelli Nei giorni scorsi la giornalista Selvaggia Lucarelli e il compagno, il food blogger Lorenzo Biagiarelli, che per primi avevano messo in dubbio l’autenticità della ...Lorenzo Biagiarelli, noto personaggio televisivo e compagno della famosa Selvaggia Lucarelli, è al centro di una controversia riguardante la Festa del BIO di Milano. Nonostante le voci che lo vedevano ...Dolore e rabbia per l’addio a Giovanna Pedretti, trovata morta nel Lambro. Il prete: "Sui social il giudizio sommario di chi parla senza sapere".