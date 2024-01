Lo stadio come camera ardente | Gigi Riva | un addio senza precedenti per un campione unico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) L'ultimo saluto asi terrà mercoledì 24 gennaio alle 16, nella basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. Qui si terranno i funerali dell'ex calciatore e dirigente sportivo scomparso a 79 anni dopo un breve ricovero in ospedale. A celebrarli l'arcivescovo del capoluogo sardo, Monsignor Giuseppe Baturi, con la messa che sarà trasmessa in diretta da Radio Kalaritana e Teleregione Live. Intanto si sta allestendo laall'Unipol Domus, che aprirà al pubblico dalle 14 alle 22 e ospiterà già da oggi diverse migliaia di persone. Il Comune di Cagliari ha proclamato il lutto cittadino per ben due giorni in segno di cordoglio per la scomparsa di unamato da tutti. All'ospedale Brotzu, dove Rombo di Tuono era ricoverato da domenica notte dopo un malore accusato in casa, a ...