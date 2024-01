Lo scuolabus va a fuoco | paura in provincia di Latina

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pubblicato il 23 Gennaio, 2024 Sono stati momenti di vero panico anche se, al tirare delle somme, nessuno si è fatto male, per fortuna. Un incidente che ha coinvolto unosi è verificato questo pomeriggio a Maenza. Il mezzo si è incendiato mentre tornava in paese poco prima di effettuare il giro ed andare a prendere i bambini a scuola. A bordo, in quel momento, c’era solo l’autista. Secondo quanto ricostruito, il mezzo che viene utilizzato generalmente era danneggiato, per cui il comune ha chiesto alla ditta che gestisce il servizio di sostituirlo. Ma anche questo secondo mezzo aveva problemi di tipo meccanico. Fatto il giro del mattino, quindi, l’autista è andato a Frosinone per far effettuare le riparazioni, tornando in tempo per l’uscita da scuola. Intorno alle 15, in un tratto in salita, sono scoppiate le fiamme. Fortuna ha voluto che in quel ...