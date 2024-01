LIVE Sinner-Rublev | Australian Open 2024 in DIRETTA | il n 4 e 5 del mondo a caccia della semifinale

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming – Tabellone quarti di finaleBuongiorno e bentrovati alladel match tra Jannike Andrey, valido per i quarti di finale degli. Sul campoRod Laver Arena di Melbourne assisteremo a un confronto molto atteso tra il n.4 e il n.5 del. L’altoatesino punta alla prima qualificazione indi questo Major in carriera., reduce dal successo contro l’altro russo Karen Khachanov, si presenta all’appuntamento senza aver ...