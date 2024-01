LIVE Sinner-Rublev 6-4 | Australian Open 2024 in DIRETTA | primo set all’azzurro in 38 minuti

(Di martedì 23 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61% di prime per, con le quali ha ottenuto l’82% di punti. L’azzurro però ottiene anche il 64% di punti con la seconda, a differenza diche si ferma al 38%. 6-4 Seconda di servizio vincente. Jannikvince ilset in 38. 40-0 In rete la risposta di. 30-0fa fare il tergicristallo al russo, che poi mette in rete il diritto. 15-0spinge di diritto, lungo il rovescio di. Sin quiserve con il 63% di prime,con il 70%. Il russo ha ottenuto solo il 38% di punti con la seconda sin qui. 5-4 Servizio vincente al centro. 40-0 Vincente di diritto incrociato del ...

Domani mattina non prima delle ore 10.15 (le 20.15 locali) si disputerà il match Sinner-Rublev, valevole per i quarti di finale Australian Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento del "Melbo ...In attesa del match tra Sinner e Rublev, Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale degli Australian Open. Il serbo batte Fritz al quarto set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) chiudendo i giochi con facilità ...