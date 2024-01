LIVE Sinner-Rublev 6-4 | 2-3 | Australian Open 2024 in DIRETTA | altra palla break annullata dal russo

(Di martedì 23 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Un po’ lentoin uscita dal servizio, diritto che si ferma sul nastro. 30-0 In rete il rovescio lungolinea di. 15-0 Servizio e diritto incrociato in contropiede dell’italiano. 2-3 Ace esterno di. Qui qualche rimpianto c’è, perchépoteva fare meglio in risposta sul 30-40. A-40 Esce il tentativo di recupero di diritto di. 40-40 Corta la risposta disulla seconda di, illo punisce con un diritto incrociato violentissimo. 30-40 Errore gratuito dicon il diritto, era un colpo interlocutorio. 30-30 Risposta nei piedi disbaglia di diritto. 30-15 ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Rublev , incontro valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino, dopo il ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Rublev , incontro valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino, dopo il ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61% di prime per Sinner, con le quali ha ottenuto l’82% di punti. L’azzurro però ottiene anche il 64% di ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Rublev , incontro valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino, dopo il ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Servizio vincente di Rublev, che si salva da 15-40 . A-40 Palla corta di Sinner, poi l’azzurro mette in ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Rublev , incontro valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino, dopo il ... (sportface)

In attesa del match tra Sinner e Rublev, Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale degli Australian Open. Il serbo batte Fritz al quarto set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) chiudendo i giochi con facilità ...In attesa del match tra Sinner e Rublev, Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale degli Australian Open. Il serbo batte Fritz al quarto set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) chiudendo i giochi con facilità ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - E' iniziato il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valido per i quarti di finale degli Australian Open. La sfida era inizialmente programmata per le 21 di Melbourne (le 11 ...