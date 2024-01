LIVE – Sinner-Rublev 6-4 1-1 | quarti di finale Australian Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ididegli. Per l’altoatesino, dopo il convincente successo ottenuto contro Karen Khachanov, c’è un altro russo. Ancora una volta sarà lui a partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il bilancio dei precedenti, infatti, vede l’allievo del duo Vagnozzi-Cahill saldamente al comando per 4-2. Le vittorie del giocatore sovietico, però, sono giunte per via del ritiro di. Quest’ultimo deve ancora perdere un singolo set in tutto il torneo e vuole regalarsi la seconda semidella carriera allo Major dopo quella conquistata sull’erba di Wimbledon lo scorso ...

Domani mattina non prima delle ore 10.15 (le 20.15 locali) si disputerà il match Sinner-Rublev, valevole per i quarti di finale Australian Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento del "Melbo ...In attesa del match tra Sinner e Rublev, Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale degli Australian Open. Il serbo batte Fritz al quarto set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) chiudendo i giochi con facilità ...