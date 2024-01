LIVE Sinner-Rublev 3-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro strappa il servizio dopo aver annullato 2 palle break

(Di martedì 23 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Primo scambio davvero duro.prova la palla corta, ma esce di poco. 30-0 Altro diritto del russo in rete. 15-0sbaglia tanto, in rete il suo rovescio. Questo è il tennis.prima ha, poi nel game successivo hato a zero la battuta al proprio avversario. 3-2di, altro gratuito di diritto del russo. 0-40 Altra risposta profonda di, in rete il diritto del russo. 0-30 Splendido rovescio lungolinea di. 0-15risponde nei piedi, il diritto dicolpisce il nastro e poi esce. 2-2 Ace esterno. ...

In attesa del match tra Sinner e Rublev, Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale degli Australian Open. Il serbo batte Fritz al quarto set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) chiudendo i giochi con facilità ...Gara decisiva per il percorso di Jannik Sinner agli Australian Open. Il campione italiano affronta infatti Andrey Rublev per un posto in semifinale nel trofeo. L'azzurro e il russo si incrociano per ...In attesa del match tra Sinner e Rublev, Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale degli Australian Open. Il serbo batte Fritz al quarto set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) chiudendo i giochi con facilità ...