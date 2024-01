LIVE Sci alpino | Gigante Schladming 2024 in DIRETTA | scatta la prima manche | Odermatt vuole la quinta!

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45LA! Filip Zubcic è sul tracciato. 17.44 Tutto pronto per il via. Si prepara al cancelletto il croato Filip Zubcic. 17.42 LA CLASSIFICA DIPos. Nome Nazione Punti 1 MarcoSvizzera 400 2 Filip Zub?i? Croazia 240 3 Marco Schwarz Austria 210 4 Žan Kranjec Slovenia 166 5 Henrik Kristoffersen Norvegia 149 17.39 LA CLASSIFICA GENERALE DELLA COPPA DEL MONDO Pos. Nome Nazione Punti 1 MarcoSvizzera 1156 2 Cyprien Sarrazin Francia 660 3 Marco Schwarz Austria 464 4 Aleksander Aamodt Kilde Norvegia 440 5 Manuel Feller Austria 434 6 Vincent Kriechmayr Austria 392 7 Dominik Paris Italia 379 8 Henrik ...