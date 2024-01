LIVE Sci alpino | Gigante Schladming 2024 in DIRETTA | Feller comanda | Della Vite 8° precede Odermatt

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12 CLASSIFICA PROVVISORIA PRIMA MANCHE 1 ManuelAUT 1:05.01 2 Loic Meillard SVI +0.10 3 Henrik Kristoffersen NOR +0.19 4 Zan Kranjec SLO +0.30 5 Filip Zubcic CRO +0.39 6 Alexander Steen Olsen +0.41 7 Alexander Schmid GER +0.658 FilippoITA +0.89 9 MarcoSVI +0.98 10 River Radamus USA +1.07 18.10 Alexander Steen Olsen chiude il gruppo dei 15. Inizia con soli 3 centesimi di ritardo in vetta, che diventano 37 a metà pista. Il norvegese tiene bene nel finale ed è sesto a 41! 18.08 Filippoè ottimo in avvio con soli 11 centesimi di ritardo, lascia qualcosa prima di metà pista con 41, quindi prima del muro risale a 33. Chiude senza forzare sul muro ed è settimo a 89. Al via ...