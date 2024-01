LIVE Sci alpino | Gigante Schladming 2024 in DIRETTA | azzurri scatenati! Gran manche di Zingerle | bene anche Vinatzer e De Aliprandini

Leggi su oasport

21.12 Rotonda e sotto il palo la sciata del norvegese nella parte alta, sono 3 decimi da recuperare su Verdu. 21.12 Al cancelletto Timon Haugan (-0.06). 21.11 Subito fuori il norvegese Windingstad, che si aggancia alla porta e fa un 360° da circo per rimanere in piedi. Lo scandinavo ha rischiatodi farsi male, per fortuna è rimasto in piedi. 21.10 Questa è una! Verdu smorza un attimo gli entusiasmi, interpreta perfettamente tutta la pista dal primo all'ultimo metro e passa al comando con 76 centesimi di margine su. 21.08 Ora l'andorrano Verdu (-0.15), già salito sul podio in stagione. 21.08 BRAVO! Miglior tempo di ...