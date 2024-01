LIVE Egitto-Capo Verde 2-2 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | I Faraoni si qualificano agli ottavi di finale!

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA100? Finisce la partita,2-2. 98? Fuori El Shanawy, dentro Gabaski nell’. 96? Gooooooooooooooooool, Teixeira, pareggio pazzesco in mischia in area di rigore,2-2. 94? Ghana che pareggia 2-2 con il Mozambico. 92? IL VAR conferma la rete. 90? Goooooooooooooooooool, Mohamed, con un pallonetto perfetto riesce nell’impresa di ribaltare la partita,2-1. 88? Fathi non riesce a mettere in rete un pallone in area di rigore. 86 Spinge l’. 84? Mohamed con il piatto non trova la porta. 82?che prova il miracolo. 80? Fuori Marmoush, dentro Fathi per ...