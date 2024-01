L’Inter è in stato di grazia

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dopo neanche mezz’ora di gioco il bordocampista vicino alla panchina del Napoli parla di un Walter Mazzarri insoddisfatto della circolazione palla dei suoi. «Devono ancora acquisire la mentalità del cambio di gioco»; «Vorrebbe che Mazzocchi giocasse rapido su Kvaratskhelia per poi sovrapporsi». Evidentemente non è solo un’impressione: c’è ancora una certa distanza tra le intenzioni dell’allenatore riguardo al possesso palla e la loro applicazione in campo, e la finale della Supercoppa italiana controlo ha confermato anche al di là delle parole di Mazzarri. Il Napoli, infatti, ha finito per non essere pericoloso né attraverso i cambi di gioco né con le combinazioni della catena di sinistra, rimanendo per la maggior parte del tempo in balia di un’Inter, che al contrario aveva le idee chiarissime su cosa fare e come farlo. La squadra di Inzaghi sta vivendo un ...