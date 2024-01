Linea di zaini e borsoni Thule Chasm tra materiali riciclati e nuove colorazioni

Leggi su lopinionista

(Di martedì 23 gennaio 2024) La collezioneè progettata per chiunque abbia uno stile di vita attivo e, dal 2024, sarà realizzata con tessuti al 100%. In questo modooffrirà a tutti, dagli appassionati di sport invernali agli amanti del campeggio, un’opzione sostenibile per le proprie avventure Nuovi colori, ancora più versatilità Glisaranno proposti nellePond Gray e Golden Brown, oltre alle già presenti Olivine e Black. Queste tinte ispirate ai colori della natura sono perfette per ogni occasione, e rendonouna delle linee più versatili tra quelle proposte dal brand. I prodotti della collezione sono inoltre disponibili in ...