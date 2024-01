L' incredibile storia che portò Arno Penzias a confermare la teoria del Big Bang

Roma,16 gen – Era il 16 gennaio del 2014 quando scomparve Hiroo Onoda . Ovvero “l’ultimo”, grande, disperato e per qualche insensibile perfino ... (ilprimatonazionale)

Per gestire l’operazione sarà creato un consiglio indipendente composto da 50 residenti in Austria, eletti tra 10mila persone selezionate a caso da ... (cityrumors)

La giovane donna, originaria dell’Arkansas, eletta la più bella d’ America domenica a Orlando, in Florida, è prima di tutto una sottotenente ... (cityrumors)

Episodio trascurato, ma fondamentale a 24 anni dalla morte. Come il suo governo aggirò la regola dell’unanimità e aprì al continente senza ... (huffingtonpost)

E ancora: “Se penso ad Amici, penso a Maria che è una donna incredibile. Mi ha aiutata e sostenuta in qualsiasi momento, dandomi l'appoggio di cui ho bisogno e soprattutto mi ha capito. Per questo, il ...Da quando le serie tv sono diventate praticamente il genere d'intrattenimento prioritario degli ultimi anni, la sensazione che spesso abbiamo di fronte a questa offerta sempre più ricca è quello di se ...è stata l’occasione per conoscere la storia di Maria José, una donna incredibile che era soprannominata l’unico uomo di casa Savoia. E fu l’unica ad avere la forza e il coraggio di provare a fare ...