L' impresa «normale» di Sinner a Melbourne

Leggi su panorama

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il vero passaggio mentale è nostro e solo nostro, perché lui l'ha già fatto, da mesi. Il passaggio mentale è comprendere che Jannickè già, in pianta stabile, uno dei 3-4 tennisti più forti del mondo, uno di quelli quindi per cui la semifinale di un torneo del Grande Slam non è una novità, una notizia, ma la normalità. Certo, fa strano dirlo per un giocatore di soli 23 anni e soprattutto fa strano dirlo per un tennista italiano dato che un campione simile capita una volta ogni 30 anni, dopo Panatta e Pietrangeli. Ma questo è quanto: se ogginon avesse vinto contro Rublev avremmo potuto tranquillamente parlare di delusione ed obiettivo mancato come si fa con ogni grande campione. Inveceha vinto una partita pesante, condizionata dal caldo e da un problema allo stomaco, ma senza mai dare la sensazione di poterla ...