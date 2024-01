L’IMPATTO DELL’ADDIO AI COOKIES DI TERZE PARTI | LANCIATO IL PRIMO TOOL CHE MISURA LE PERDITE E AIUTA LE AZIENDE A CAMBIARE STRATEGIA ADV

Leggi su seriea24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Gauss Cookie Deprecation Impactè la nuova applicazione lanciata da Making Science, che automatizza l’analisi delsul business. I primi test hanno portato alla luce cali sulle conversioni fino al 30%. Victor Vassallo, Managing Director della divisione italiana: «Uno strumento che consente alledi anticipare la trasformazione in atto» MILANO–(BUSINESS WIRE)–Arriva sul mercato ilstrumento in grado diredella perdita deidi: un’innovazione tecnologica al servizio del digital marketing lanciata da Making Science, società internazionale di accelerazione digitale che conta tre sedi in Italia tra Milano, Padova e Rimini. Gauss Cookie Deprecation Impact...