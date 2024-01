Lily Gladstone | chi è la prima attrice Nativa Americana a essere candidata agli Oscar?

(Di martedì 23 gennaio 2024), con Killers of the Flower Moon, è la(Blackfeet) a ricevere un Golden Globe, ed ora è anche nominata. Ma qual è la storia di questa straordinaria promessa del cinema? L'81.esima edizione dei Golden Globe ha decretato la grande vittoria della protagonista di Killers of the Flower Moon,, come Migliorin un Film Drammatico. Non solo, ora è ufficiale:2024 si contenderà l'ambita statuetta grazie alla nomination appena confermata dall'Accademy. Ma il Globe vinto, oltre a sottolineare l'indubbia bravura dell', ha sancito un momento epocale nella storia del ...

Lily Gladstone ai Golden Globe 2024 con profonda emozione ringrazia il pubblico per il premio ricevuto. Ma non lo fa in inglese, bensì nella lingua ...

L'attesa era alle stelle, soprattutto dopo i recenti Golden Globe che hanno visto trionfare Oppenheimer con cinque statuette e le attrici Emma Stone e Lily Gladstone per la loro interpretazione in ...Per quanto riguarda le attrici invece, oltre a farsi sentire nettamente l’assenza di Margot Robbie, la strada sembra spianata per Emma Stone per la parte in Povere Creature, anche se gli analisti ...Matteo Garrone riporta l’Italia in finale all’Oscar. “Io Capitano”, il potentissimo film del regista romano dedicato al viaggio-odissea verso l’Europa di due ...