Liceo del Made in Italy | solo 1 scuola su 5 lo ha attivato

Sono diciassette in Sicilia le scuole superiori che attiveranno il ' Liceo del Made in Italy ', il nuovo indirizzo di studi previsto dalla legge 206 ... (orizzontescuola)

Sotto in tutto 92 i licei che avranno il nuovo indirizzo Made in Italy . Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha tirato le somme alla vigilia ... (open.online)

Picchiata e violentata per anni dal padre : giovane denuncia con l’aiuto dell’insegnante di liceo Per anni ha subito maltrattamenti e violenze ... (tpi)

“Ha parlato di molestie sessuali che andavano avanti da quando era alle medie, di lividi sul seno e sul petto”, ha detto ieri in aula la professoressa del suo liceo. “Durante il periodo del Covid la ...Per questo il Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza, in accordo con la Coordinatrice Distrettuale, professoressa Elisabetta Fumi, ha aderito all'iniziativa e ospiterà nella sua sede la gara che si ..."L'istituzione del liceo del Made in Italy costituisce una importante novità nell'ambito dell'offerta formativa a beneficio dei nostri studenti, costituendo, al contempo, una parte qualificante del pe ...