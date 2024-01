Liceo del Made in Italy | Frassinetti | “Si tratta di un’importante novità formativa | risposta davvero significativa da parte delle scuole”

L. V., residente in città con la sua famiglia, stava camminando in direzione di via Monteforte quando, giunta in prossimità del chiosco del fruttivendolo da poco dismesso, ha attraversato la strada ...“Ha parlato di molestie sessuali che andavano avanti da quando era alle medie, di lividi sul seno e sul petto”, ha detto ieri in aula la professoressa del suo liceo. “Durante il periodo del Covid la ...Per questo il Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza, in accordo con la Coordinatrice Distrettuale, professoressa Elisabetta Fumi, ha aderito all'iniziativa e ospiterà nella sua sede la gara che si ...