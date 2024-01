Liceo del made in Italy | al via le iscrizioni | online l’elenco delle scuole dove ci si può iscrivere

Sotto in tutto 92 i licei che avranno il nuovo indirizzo Made in Italy . Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha tirato le somme alla vigilia ... (open.online)

Sono diciassette in Sicilia le scuole superiori che attiveranno il ' Liceo del Made in Italy ', il nuovo indirizzo di studi previsto dalla legge 206 ... (orizzontescuola)

Liceo del Made in Italy - in Trentino partenza posticipata di un anno. L’assessore : “Fare un ragionamento per migliorarlo - così non è ben definito”

Il Liceo Made in Italy, un'iniziativa formativa promossa dal governo, sta incontrando una partenza rallentata, specialmente in Veneto e Trentino. In ... (orizzontescuola)