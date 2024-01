“L’ha mollata per l’ex miss Italia” Valeria Marini | con Gimmi Cangiano finisce nel peggiore dei modi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024), è finita la storia con il deputato. L’indiscrezione delle ultime ore parla di amore al capolinea per la giunonica soubrette e l’esponente di Fratelli d’. di loro due si era iniziato a parlare la scorsa estate quando furono pizzicati da Diva e Donna a darsi baci e carezze sull’isola di Ponza insieme ad alcuni amici. I due non hanno mai parlato molto della loro storia, ma si sono presentati spesso insieme ad eventi pubblici. E proprio nel corso di un evento organizzato dasi è scoperto che la loro storia è giunta al termine: “Sono una persona single” ha dichiarato Calogero, questo il vero nome,ai microfoni di Striscia La Notizia. Tutto qui? Mica tanto. C’è infatti chi mormora che in questo ...