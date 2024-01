L’esperimento di Mr Beast e il sistema alimentato ad arte da X e da Musk

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Macchine a confronto, dal valore crescente. Fino ad arrivare, al termine dei 16 minuti di video, a una vettura da 100 milioni di dollari. È il pane quotidiano di Mr., uno degli youtuber più influenti al mondo, che è stato fonte di ispirazione per tanti content creators, anche italiani (vi ricordate il caso di cronaca relativo ai TheBorderline a Roma? Ecco, loro avevano come modello proprio Mr.). Non a caso, questo contenuto-tipo rispetto alla sua attività su altre piattaforme (YouTube è sicuramente il suo centro di gravità di riferimento) è stato scelto come primo esperimento per testare la monetizzazione di Mr.su X, allo scopo di dimostrare che anche il social network di Elonpossa essere un luogo digitale su cui investire per i creatori di contenuti. Il risultato ...