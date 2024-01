L' Eredità | il campione Daniele svela | «Come spenderò il montepremi»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilattuale de L'2024 è, con ben 19 puntate di partecipazione. È arrivato il 5 gennaio, quando gran parte dell'Italia era ancora addobbata per le festività natalizie. Il medico di Foligno ha vinto soltanto un paio di volte (per ora), ma ha raccolto una cifra a dir poco spettacolare: 285 mila euro. Sui social vanta una vasta schiera di supporter e in tantissimi sono curiosi di sapere che cosa ne farà di questa maxi vincita. Grazie ad un'intervista concessa allo storico settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,ha avuto modo di rivelarespenderà ilconquistato. Le sue dichiarazioni lasciano meravigliati. L'2024, il: ecco...