Legge Ferragni | nuove norme sulla beneficenza | multe fino a 50 mila euro e obbligo di indicare l' importo devoluto La bozza

(Di martedì 23 gennaio 2024) Svoltadopo lo scandalo Chiara. Sulle confezioni dei prodotti i cui proventi sono in parte destinati a scopi divanno indicati: «il soggetto destinatario...

Non si placa la querelle che vede protagonista Chiara Ferragni con le sue iniziative di beneficienza . La prima polemica è scoppiata lo scorso ... (liberoquotidiano)

Torna d’attualità quella che a conti fatti resta una leggenda metropolitana: non c’è a oggi alcuno strumento affidabile che permetta di stabilire ... (repubblica)

Le privatizzazioni? “Nessuna lezione dagli Agnelli“. Il blitz sulla nomina del direttore del Teatro di Roma? “Lo scandalo è che non ha la tessera ... (ilfattoquotidiano)

Le nuove regole: “Sui prodotti commerciali andrà scritto a chi vanno le risorse, per cosa e in che percentuale” (repubblica)

Dopo il caso pandoro è stretta sugli influencer . In Cdm giovedì arriva la "legge Ferragni" , che si propone di rivoluzionare il mondo della ... (leggo)

Svolta sulla beneficenza dopo lo scandalo Chiara Ferragni. Sulle confezioni dei prodotti i cui proventi sono in parte destinati a scopi di beneficenza vanno indicati: «il soggetto ...Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Sulle confezioni dei prodotti di cui parte del ricavato è destinato alla beneficenza, bisognerà indicare "il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza; le finali ...Chiara Ferragni ancora al centro della bufera. In attesa di ulteriori sviluppi sull'indagine per truffa, l'imprenditrice digitale è tornata attiva su Instagram, dove ha ripreso a condividere foto e vi ...