“Le tiro addosso una sedia” | la sindaca di Collepasso Lecce minacciata per la seconda volta dallo stesso consigliere – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) “O prendo unae gliela, perché ogni tanto perdo la pazienza e non mi controllo, ma arriverà questo giorno”. Così l’ex sindaco e attualecomunale di), Salvatore Perrone, ha parlato in un comizio dello scontro verbale avuto con ladi centrosinistra del suo Comune, Laura Manta (Pd), rea di averlo “istigato” dicendogli ‘Tu non sai come funzionano le cose” in relazione ai materiali da impiegare per dei lavori pubblici. La vicenda è denunciata sui social dallaManta che ha pubblicato il passaggio del comizio di Perrone. “Se esattamente un anno fa – scrive la prima cittadina – ilSalvatore Perrone gridava in piazza di volermi prendere a schiaffi, stasera (domenica 21 gennaio, ndr) invece ha ...