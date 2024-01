Le Relazioni difettose – È ora di rivalutare la condizione di single?

(Di martedì 23 gennaio 2024) Cara Ester, Ti leggo con piacere ogni settimana, da qualche tempo, e precisamente da quando, un po’ di anni fa, verso la fine dei vent’anni, sono stata tradita e lasciata in modo brutale dal mio GAS. Assolutamente superfluo raccontare la sofferenza provata, che è la stessa, cupa e disperata, di chiunque perda un GAS, convincendosi che la sua vita sia finita. Sesso: le regole per salvare la coppia dal tradimento (parola di esperta!) X ...

Cara Ester, ti scrivo dopo essere entrata in terapia per la prima volta. Ho 32 anni, un bambino che è la mia ragione di vita ed un altro, che ho ... (iodonna)

Cara Ester, ti scrivo dopo aver letto l’ultima tua perla di verità: “Quel che non dicono dell’amore, è che spesso te la caveresti bene anche ... (iodonna)

Cara Ester, ormai è da tanto che ti seguo ed ho letto anche i tuoi libri. Mi piace il tuo modo di pensare e proprio per questo ti scrivo, per avere ... (iodonna)

Cara Ester, ho scoperto la tua rubrica qualche mese fa alla ricerca di consigli su problemi di cuore di varia natura e in pochi giorni mi sono ... (iodonna)

La recente scelta da parte della Treccani di designare il termine Femminicidio quale parola dell’anno 2023 si rivela centrale nel dibattito sulla violenza di genere per almeno due aspetti fondamentali ...Le confessioni di un probabile Nino Sarratore che si sente in colpa, ma si fa delle domande. La risposta di Ester Viola ...Esiste un modo per farsi amare Quanto incide l'ansia di prestazione sulle relazioni (spesso difettose) Lo chiede una lettrice a Ester Viola ...