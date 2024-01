Le nuove scoperte musicali della settimana – #2

Leggi su atomheartmagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) MC Celeb – La mélo Una canzone energica. MC Celeb ha scritto il testo dopo l’anno passato e ha scoperto un prodotto che lo ha ispirato. Link Spotify Marcel Tamminga Il legame di Marcel con la musica si è sviluppato attraverso il fratello.Condividendo la camera da letto con lui, non ha mai smesso di ascoltare la sua musica. Insieme hanno ascoltato Sido ai tempi degli Aggroberlin.Quando il fratello entrò nella tarda adolescenza, arrivarono i primi problemi.Le lotte, la droga e gli incidenti diventarono partesua vita. Aver potuto conoscere cosa vuol dire essere rinchiuso in un carcere minorile e poter vedere la propria madre solo una volta ogni sei mesi, ha fatto in modo che Marcel decidesse che non avrebbe condotto quella stessa vita. Link Spotify Falcone – Porte di Silenzio Falcone, alias Valentina Falcone, è una cantautrice nata a Busto Arsizio, ...