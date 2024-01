“Le mie braccia e le mie gambe sono diventate insensibili | il morso di un bruco stava quasi per uccidermi” | il racconto di Jamie Dornan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) 50 sfumature di veleno. Per poconon ci rimette la pelle. Il Christian Grey della trilogia di film di Cinquanta sfumature si trovava in vacanza in Portogallo con alcuni amici quando ha accusato i sintomi di un infarto. Ma a provocare la terribile sensazione era stato un. Lo ha raccontato il presentatore britannico Gordon Smart, in vacanza assieme all’amico, durante l’ultima puntata del podcast The Good, the Bad and the Unexpected. Nella meritata siesta in hotel dopo una partita di golf è stato dapprima Smart a sentirsi male: “ho iniziato a sentire un formicolio alla mano sinistra e solletico al braccio sinistro.figlio di un medico di famiglia e ho pensato: ‘Questo è il segno dell’inizio di un attacco di cuore”. Smart è stato trasportato d’urgenza in ospedale e i medici hanno optato per la ...