Le Iene | arbitro denuncia anomalie sistema Serie A L’elenco degli errori

(Di martedì 23 gennaio 2024) Lein attivitàpresunte gravidelcalcioA. Nel mirino alcuniinspiegabili Non si affievoliscono le polemiche per gliarbitri in campo e al Var inA. Anzi, le discussioni si fanno sempre più accese e le ultime notizie non fanno proprio dormire sonni. A “Le” una testimonianza inedita di unancora in attività che, in forma anonima, hato presente gravidelarbitrale in Italia. Nell’intervista concessa a Filippo Romano, l’in questione ha analizzato alcuni episodi di campo ed...

arbitro – Le IENE . Proprio nei giorni in cui sono forti le polemiche per gli errori degli arbitri in campo e al Var, “Le IENE ” raccolgono una ... (terzotemponapoli)

Rocchi: “Vediamo, non lo so, vediamo.”. Inviato: Ci ha contattato un arbitro di serie A che ci ha detto che effettivamente anche dall'interno sembra che ci sia qualche scricchiolio, soprattutto nei ...Tra gli ospiti il giovane attore Artem. Tra i servizi: in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di serie A ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di ...Proprio nei giorni in cui sono forti le polemiche per gli errori degli arbitri in campo e al Var, “Le Iene” raccolgono una testimonianza inedita: “Sono un arbitro di serie A attualmente in attività e ...