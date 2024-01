Le destinazioni che hanno molto da festeggiare nel 2024

Leggi su velvetmag

(Di martedì 23 gennaio 2024) Quali saranno le mete che festeggeranno delle speciali ricorrenze nel nuovo anno? Sono tante lein cui si terranno anniversari, celebrazioni culturali o sportive, eventi, inaugurazioni, nuovi musei e attrazioni. Per questa ragione saranno molti i motivi per fare un viaggio, breve o lungo che sia, e scoprire tutto ciò che il mondo ha da offrire. Secondo una recente classifica di Jetcost in quindicidiverse si potrà fare una festa speciale quest’anno. Scopriamole insieme. Parigi, Courtesy of Press Office: Tartu, Capitale Europea della CulturaÈ l’evento principale del Paese e il più grande progetto di cooperazione regionale tra Tartu e l’Estonia meridionale. Nella città, a circa 180 Km dalla capitale Tallinn, considerata il ...