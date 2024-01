Le ballerine da uomo saranno presto ovunque

Leggi su gqitalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) In occasione della sfilata Dior, Kim Jones ha dato prova di essere un vero e proprio fuoriclasse della moda. Nel corso della sua passerella per l'Autunno/Inverno 2024, tenutasi nel primo pomeriggio nel cortile dell'École Militaire, lo stilista britannico alla guida del menswear di Dior ha svelato un guardaroba poliedrico, ispirato in particolare al balletto e alla danza. Kim Jones,dalla cultura vorace ed eclettica, ha reso un sentito omaggio allo zio Colin Jones, ballerino di danza classica negli anni Cinquanta. Sulle note del balletto Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev (1935), la sfilata di Diorha presentato una collezione raffinata di alta moda basata sull'uniforme tipica del ballerino di danza classica, tanto che nel finale i modelli sono stati letteralmente sollevati sopra il pubblico. Dai body alle scarpette da ...