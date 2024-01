Lazio | Klose | A Roma ho avuto grandi allenatori | mi ispiro a tutti loro

(Di martedì 23 gennaio 2024)23 gennaio 2024 - Miglior marcatore dii tempi nella fase finale dei Mondiali con 16 gol segnati e per ben cinque anni leader tecnico e carismatico della, con cui ha collezionato 171 presenze e 63 gol. Il bomber tedesco di origine polacca Miroslavdopo aver appeso gli scarpini al chiodo proprio dopo la sua esperienza in biancoceleste nel 2016 sta ora cercando di completare la transizione dal campo alla panchina come allenatore. Dopo essere stato dirigente per il Bayern Monaco e aver guidato l'under 17 dei bavaresi, haun periodo come vice della prima squadra, prima di provare l'avventura da allenatore professionista, fallendo però alla prima esperienza sulla panchina dell'Altach nella Bundesliga austriaca, quando è stato esonerato a marzo, dopo che la squadra era ...

