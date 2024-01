Lavori pubblici nel IX Municipio | Cucunato | “Immobilismo totale | urge una verifica sui fondi disponibili”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gennaio 2024 – “Mi arrivano segnalazioni a sull’impraticabilità dei marciapiedi e su molte strade, anche se solo grazie a una serie di segnalazioni fatte dal sottoscritto su strisce pedonali e segnaletica qualcosa si sta muovendo. Raccolgo il grido e le proteste dei cittadini che percorrono le strade dell’IXRoma Eur, in cui vige l’sulla manutenzione urbana”. E’ quanto si legge in una nota a firma Piero, consigliere di Roma Capitale e capogruppo della Lega nel IX, dopo l’incontro avvenuto alEur con i diversi esponenti della Lega e i residenti e cittadini, dei quartieri di Torrino, Spinaceto, Laurentino e Fonte Meravigliosa: “Attraverso un’istanza e con la presentazione di un’interrogazione, chiederò la ...

L’INTOPPO. Inghippo informatico per la società regionale, la stessa dei vaccini anti-Covid. Disagi per i Comuni, alle prese con le scadenze. Fermi ... (ecodibergamo)

Disputare così lontano una competizione tutta italiana ha sicuramente un risvolto positivo per l’economia nel breve termine. Ma ne vale davvero la penaIn audizione in Commissione Finanze, il Cresme evidenzia le criticità connesse alle attuali misure previste all’interno del Decreto Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus) ...Aperte le consultazioni sul Bando Tipo n. 2/2023 per procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria ...