L' auto si schianta contro un bus | morti mamma e due bimbi | grave 13enne

Attimi di paura a Nocera , dove un’automobile si è schianta ta contro il muretto del casello autostradale . La vettura, una Nissan Qashqai, per motivi ... (zon)

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti all'alba di stamattina, 21 gennaio 2024, alle ... ()

Un piccolo aereo antincendio del corpo forestale si è schianta to questo lunedì in Cile . L’incidente è avvenuto dopo che l’ala del l’aereo si è ... (ilfattoquotidiano)

Un piccolo aereo antincendio del corpo forestale si è schianta to questo lunedì in cile . L’incidente è avvenuto dopo che l’ala del l’aereo si è ... (ilfattoquotidiano)

Incidente a Origgio : auto si schianta contro la cinta di una casa

Incidente, oggi 11 gennaio, a Origgio: un’auto ha sfondato la cinta di una villetta, per fortuna senza causare feriti. E’ successo in via ... (ilnotiziario)