L' atto finale di La Storia | stasera in tv va in onda l' ultima puntata della saga scritta da Elsa Morante Ecco le anticipazioni

Leggi su amica

(Di martedì 23 gennaio 2024) La speranza alberga nel cuore di Ida. Per il suo Useppe sa che deve andare avanti. E non guardare mai più indietro. Ci riuscirà?in tv va inl’ultimo appuntamento con La. La serie tv firmata da Francesca Archibugi (con una sceneggiaturacon Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesco Piccolo). E che vede tra i protagonisti Jasmine Trinca, Elio Germano, Valerio Mastandrea, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo e Francesco Zenga. L’appuntamento con ladi “La”, il romanzo più importantescrittrice, è per le 21.30 su Rai 1. Ma tutti gli episodi – sono 8 in ...