L’atteggiamento di Perla fa discutere nella casa | “Urlava | poi il piede sopra”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ieridel Grande FratelloVatiero si è infuriata con Stefano Miele ed è arrivata a dire cose come: “Non sa che con me sbatte male. Io non sono mica come gli altri! Questo mette zizan. Lo rovino. Con me non si deve azzardare. Adesso gli do tempo due settimane di vita qui dentro“. I due poi si sono confrontati, ma se Stefano ha mantenuto un atteggiamento molto pacato ed educato,era decisamente meno calma e la cosa è stata notata anche da alcuni suoi “amici”.dinon piace a tutti. Ieri sera Federico Massaro ha confidato a Paolo Masella di non aver apprezzato il modo in cui la Vatiero si è rivolta a Stefano Miele: “Te lo assicuro che ha avuto un atteggiamento che non era bello. Ero presente e per questo te lo sto dicendo. Aveva il ...