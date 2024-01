L' assenza di Greta Gerwig e Margot Robbie nelle nomination agli Oscar 2024 scatena reazioni negative online

La maggior parte degli scontri nella Casa del Grande Fratello 2024 accade per le mancate pulizie questo assurdo motivo è stato anche ...Per quanto riguarda le attrici invece, oltre a farsi sentire nettamente l’assenza di Margot Robbie, la strada sembra spianata per Emma Stone per la parte in Povere Creature, anche se gli analisti ...«American Fiction», il francese «Anatomia di Una Caduta» di Justine Triet, «Barbie» di Greta Gerwig, «The Holdovers», «Killers of the Flower Moon», «Maestro», «Oppenheimer», «Past Lives» di Celine ...