Lasciare il posto fisso | come valutare pro e contro e alcuni consigli pratici

Leggi su robadadonne

(Di martedì 23 gennaio 2024) La solita routine, i soliti compiti, i soliti colleghi… La vita tipica di chi ha il cosiddetto “” può tramutarsi, a lungo andare, in un susseguirsi di giorni sempre uguali e poco stimolanti. Per questa ragione, e per altri innumerevoli motivi che possono essere afferire alla sfera emotiva, psicologica e/o fisica, sempre più lavoratori dipendenti stanno decidendo di abbandonare il propriodi lavoro in favore di un’alternativa occupazionale che regali loro libertà e soddisfazione. Vediamo di che cosa si tratta. Vi raccomandiamo... "Brunori sa" chi sono i 30-40enni di oggi che sognavano ilIronico, pacato e ...