Lasciapassare per i leader di Hamas Perché per Israele è una proposta complicata

(Di martedì 23 gennaio 2024) La CNN ha riportato per prima informazioni su quella che definisce una “straordinaria” diper negoziare la fine dell’invasione di Gaza: gli altidipotrebbero lasciare Gaza come parte di un più ampio accordo di cessate il fuoco. Il tema è determinante,è il punto di rottura trae Stati Uniti (con il principale alleato che chiede a Benajamin Netanyahu di accelerare sul futuro della Striscia e lui che risponde picche). Ma anchesi porta dietro il grande argomento del rilascio degli ostaggi rapiti nell’attentato del 7 ottobre dal gruppo terroristico, su cui il governo Netanyahu subisce pesanti pressioni dall’opinione pubblica. E gli osservatori internazionali esprimono preoccupazione per l’inasprimento del sentimento ...

Sabato scorso ho partecipato, in qualità di atleta, alla premiazione di un circuito podistico organizzato in Umbria dall’Endas, uno dei tanti enti ... (nicolaporro)

Neppure Goscinny e Uderzo, “papà” di Asterix e Obelix e autori delle “12 fatiche” - film nel quale i due Galli devono sfidare la granitica burocrazia di Roma per portare a casa il lasciapassare A-38 - ...Dopo l’armistizio dell’8 settembre ’43, la situazione per gli ebrei si faceva sempre più drammatica. Nostra madre credeva che farci diventare cattolici ci avrebbe facilitato il rilascio un ...Potete pure catturare i mercanti e piazzarli alla vostra base… I minerali (Ore) servono sempre per gli Ingots, ovvero il lasciapassare per molti strumenti nel gioco. Siccome per averne ci vuole tempo, ...