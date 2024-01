L’Arabia Saudita “finanzia” il Napoli | la buona notizia che arriva dalla Supercoppa

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 23 gennaio 2024) Delusione per la sconfitta in finale, maItalianano anche buone notizie per ildal punto di vista economico. È terminata l’avventura in Arabiadelper laItaliana. Gli azzurri di Walter Mazzarri sono stati sconfitti 0-1 dall’Inter in finale, che si è aggiudicata il trofeo grazie a una rete di Lautaro Martinez. I partenopei recriminano per un arbitraggio decisamente sfavorevole da parte del sig. Rapuano, così come sottolineato dalle moviole in TV e dai quotidiani in edicola questa mattina. A far discutere è stata la gestione dei cartellini da parte del direttore di gara che espelle per doppio giallo Simeone a inizio secondo tempo, con il primo cartellino decisamente esagerato (se non inesistente, ndr). Ma ...